Regering VS steekt 38,3 miljard dollar in ICE-detentiecentra

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 20:38
anp130226227 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering zet een plan door om 38,3 miljard dollar (zo'n 32,3 miljard euro) te steken in een uitbreiding van de detentiecentra die immigratiedienst ICE gebruikt. Volgens overheidsfunctionarissen zal de uitbreiding deportaties van illegale immigranten versnellen.
Het plan voorziet in de overname en renovatie van acht grote detentiecentra, de toevoeging van zestien verwerkingslocaties en de overname van tien bestaande 'kant-en-klare' faciliteiten waar ICE al actief is. De grootste faciliteiten krijgen een capaciteit van maximaal 10.000 personen, voornamelijk voor uitzettingen, zo blijkt uit overheidsdocumenten.
Het agentschap zegt dat het nieuwe netwerk de bedcapaciteit met 92.600 zal verhogen en naar verwachting in november volledig operationeel is.
ICE ligt in de VS zwaar onder vuur, onder meer vanwege het doden van een vrouw in Minneapolis en het negeren van wettelijke procedures bij aanhoudingen.
