Baby van doodgeschoten zwangere Israëlische vrouw gestorven

TEL AVIV (ANP/AFP) - Het kind van een Israëlische vrouw die twee weken geleden werd gedood op de Westelijke Jordaanoever, is volgens het ziekenhuis ook gestorven. Het jongetje kwam met een keizersnede ter wereld nadat zijn moeder op weg naar het ziekenhuis was doodgeschoten door een Palestijn.

Tzeela Gez was vanuit de nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, waar zij woonde, onderweg naar Tel Aviv om te bevallen. Ze zat in de auto met haar echtgenoot, die de aanval wel overleefde. De baby Ravid werd in levensgevaar opgenomen op de intensive care. De schutter werd volgens de Israëlische krijgsmacht vorige week gedood.

De Westelijke Jordaanoever wordt sinds 1967 door Israël bezet. Benjamin Netanyahu prees naar aanleiding van de dood van Tzeela Gez en haar kind de kolonisten in het gebied. Hun moed "en hun zelfopoffering zullen al onze vijanden verslaan", aldus de Israëlische premier. Kolonistenleider Yossi Dagan riep op tot "bouw en nog meer bouw ter nagedachtenis aan Ravid en Tzeela".