Hoop op einde oorlog in Midden-Oosten stuwt Wall Street

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters op Wall Street lieten maandag herstel zien, al moesten ze bij het slot een deel van de eerdere winsten weer inleveren. Beleggers reageerden positief op de opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over een pauze van de aanvallen door de Verenigde Staten op Iraanse energiefaciliteiten de komende vijf dagen om ruimte te bieden voor onderhandelingen. Dat gaf handelaren hoop op een naderend einde van het conflict in het Midden-Oosten. Dat heeft de olieprijzen opgedreven en de vrees voor een wereldwijde recessie aangewakkerd.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 46.208,47 punten. De breder samengestelde S&P 500 herstelde 1,2 procent tot 6581 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,4 procent tot 21.946,76 punten.

Vrijdag werden nog koersverliezen tot 2 procent geleden op Wall Street. Daarmee was ook sprake van de vierde verliesweek op rij voor de Amerikaanse beurzen.