Journalist moet premier Meloni betalen voor opmerking over lengte

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse journalist Giulia Cortese moet de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni 5000 euro schadevergoeding betalen, omdat ze haar op X had beschimpt om haar lengte. Ze kreeg ook een voorwaardelijke boete opgelegd van 1200 euro.

Cortese en Meloni raakten aanvankelijk in conflict over een bewerkte foto die Cortese op X zette in oktober 2021, toen Meloni nog geen premier was. Op het beeld was Meloni te zien met op de achtergrond een ingelijste foto van de fascist Benito Mussolini.

Meloni betichtte Cortese destijds van het verspreiden van nepnieuws. De rechtszaak draaide om tweets waarin Cortese daar weer op reageerde. "Ik ben niet bang voor je, Giorgia Meloni. Je bent per slot van rekening maar 1 meter 20 lang. Ik kan je niet eens zien."

Meloni, die naar schatting rond de 1,60 meter lang is, vond de tweets bodyshaming. Ze zegt het geld te doneren aan een goed doel. Cortese kan nog in hoger beroep.