Rutte sust zorgen Oost-Europeanen dat blik NAVO noordwaarts gaat

BRUSSEL (ANP) - NAVO-landen in de buurt van Rusland hoeven niet te vrezen dat de versterkingen voor het Noordpoolgebied ten koste gaan van de verdediging van de oostflank, verzekert NAVO-topman Mark Rutte. "De NAVO is zo sterk dat we het allebei kunnen doen."

De NAVO kondigde woensdag de start aan van de nieuwe militaire missie Arctic Sentry (Noordpoolschildwacht). Die moet Groenland en het Noordpoolgebied beter beschermen tegen de groeiende aandacht van Rusland en China, én de VS ervan weerhouden Groenland af te pakken om het zelf te versterken. Maar de nieuwe missie zou ten koste kunnen gaan van de versterkingen die de afgelopen tijd naar het oosten gingen, zoals de Eastern Sentry-missie (Oostelijke Schildwacht), klinkt het daar. De Roemeense defensieminister hamerde er donderdagochtend op dat de NAVO haar slagkracht "eerlijk moet verdelen".

Ook de Duitse minister Boris Pistorius suste bij aankomst voor een vergadering met zijn NAVO-collega's en Rutte de zorgen.