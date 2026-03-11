Barbra Streisand krijgt ere-Palm op festival Cannes

CANNES (ANP) - Barbra Streisand krijgt dit jaar op het Filmfestival van Cannes een Gouden Palm voor haar volledige oeuvre en betekenis voor de filmwereld. Dat heeft het festival woensdag bekendgemaakt. De ereprijs wordt op 23 mei uitgereikt, op de slotavond van het evenement. Het is de eerste keer dat de 83-jarige Streisand te gast is op het festival.

Festivaldirecteur Thierry Frémaux zegt in een verklaring dat Streisand een "wereldster is, en bovenal een artiest die projecten initieert die reflecteren wie zij is". Frémaux noemt haar een "legendarische samensmelting van Broadway en Hollywood, tussen de concertzaal en het grote witte doek. Haar optredens behoren tot de beste ervaringen van ons leven."

Streisand is niet de enige filmmaker die dit jaar een ere-Palm krijgt. Ook regisseur Peter Jackson, bekend van de Lord of the Rings-trilogie, krijgt deze onderscheiding aan het begin van het festival. De 79e editie van Cannes vindt plaats van 12 tot en met 23 mei.