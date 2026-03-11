D66 deelt zorgen oppositie over gevolgen WIA-bezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - D66 deelt de zorgen van veel oppositiepartijen over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor met name gehandicapten en chronisch zieken. De partij werd daar hard op aangevallen in een Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

"Ik verdedig natuurlijk het regeerakkoord zoals het er ligt", zei Tweede Kamerlid Stephan Neijenhuis. Maar: "Er moet nog een hoop gebeuren in de invulling om te zorgen dat iedereen het mee kan maken". Hij wil naar eigen zeggen voorkomen dat kwetsbare mensen "door het ijs zakken".

Hoe hij zelf denkt te voorkomen dat mensen die blijvend arbeidsongeschikt zijn er hard op achteruitgaan, maakte Neijenhuis tot frustratie van de oppositie niet duidelijk. Hij zei alleen dat hij daarover "zonder taboes" met het kabinet en andere partijen in gesprek wil.

"Een bizarre vertoning", schamperde SP-leider Jimmy Dijk. Hij ziet in het coalitieakkoord een bewuste keuze, ook van D66, om "fors te korten" op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).