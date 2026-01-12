Bareigenaar Zwitserland blijft vastzitten na dodelijke brand

CRANS-MONTANA (ANP) - De mede-eigenaar van de door een dodelijke brand getroffen bar in Zwitserland blijft vastzitten. Een Zwitserse rechtbank keurde zijn voorarrest goed, berichten media als Blick en SRF.

Het gaat om Jacques Moretti, in wiens bar Le Constellation rond de jaarwisseling tientallen doden zijn gevallen. Dat leidde in Zwitserland tot nationale rouw.

Moretti runde de bar met zijn partner. De autoriteiten arresteerden de Fransman vorige week. Ze beschouwden Moretti als vluchtgevaarlijk. Er wordt onderzocht of de brand door nalatigheid zo dodelijk kon uitvallen.