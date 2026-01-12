ECONOMIE
Regering Venezuela kondigt vrijlating van 116 gevangenen aan

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 13:13
CARACAS (ANP/AFP/RTR) - De Venezolaanse regering zegt nog eens 116 gevangenen vrij te laten. De organisatie Foro Penal meldde eerder maandag 24 nieuwe vrijlatingen, waaronder die van twee Italianen.
Enkele dagen nadat president Nicolás Maduro werd gevangengenomen door de Amerikanen, zei de regering in Caracas dat een aanzienlijk aantal gevangenen zou worden vrijgelaten als teken van goede wil. De regering wordt op dit moment geleid door interim-president Delcy Rodríguez.
Onder die gevangenen bevinden zich ook een groot aantal buitenlanders. Over Nederlandse gevangenen doet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geen uitspraken.
