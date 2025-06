BARIN: onzekerheid over krimpplannen Schiphol door val kabinet

AMSTELVEEN (ANP) - De val van het kabinet leidt ook tot onzekerheid over de krimpplannen voor Schiphol. "Het is afwachten, of die plannen nu op de plank gaan of niet", zegt voorzitter Marnix Fruitema van BARIN, de belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen in Nederland.

Het kabinet wil het maximale aantal vluchten verlagen van 500.000 naar 478.000. Hierdoor moet de geluidshinder voor omwonenden rond de luchthaven afnemen. BARIN en luchtvaartmaatschappijen menen dat die geluidsreductie ook kan worden gerealiseerd door met stillere vliegtuigen te vliegen.

"Als er uitstel komt, is dat vervelend voor iedereen: voor luchtvaartmaatschappijen en omwonenden", aldus Fruitema. Volgens hem is iedereen erbij gebaat dat er duidelijkheid komt over de krimp van Schiphol.