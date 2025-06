Opkomst verkiezingen Zuid-Korea in de middag ruim 70 procent

SEOUL (ANP) - Tien uur na de opening van de stembureaus heeft 71,5 procent van de kiezers gestemd voor de presidentsverkiezingen in Zuid-Korea. Volgens persbureau Yonhap gaat het om 31,7 miljoen stemgerechtigden. De in totaal ruim 44 miljoen kiezers kunnen tot 13.00 uur Nederlandse tijd hun stem uitbrengen.

Het hoge percentage is te danken aan de vele kiezers die vroeg hebben gestemd. Dat kon onder meer eind afgelopen week. Toen zijn al circa 15 miljoen stemmen uitgebracht.

De stembusgang volgt op de afzetting van president Yoon Suk-yeol, die een half jaar geleden een crisis veroorzaakte door het uitroepen van de militaire noodtoestand. De regeringspartij PPP dreigt het presidentschap te verliezen. Lee Jae-myung van de Democratische Partij (DP) geldt als de grootste kanshebber. Zijn partij is al de grootste in het parlement. Lee loopt in de peilingen ruim voor op de PPP-kandidaat, ex-minister van Arbeid Kim Moon-soo.