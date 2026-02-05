Bijna driekwart Nederlandse olympiërs naar openingsceremonie

MILAAN (ANP) - Bijna driekwart van de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen bezoekt vrijdag de openingsceremonie. Dat meldt een woordvoerder van NOC*NSF.

Er doen 26 van de 38 Nederlandse atleten mee. Zestien wintersporters gaan naar de opening in stadion San Siro in Milaan. De anderen zijn bij de ceremonies in de bergen in Livigno (vier atleten) en Cortina d'Ampezzo (zes atleten). Naast de sporters lopen op de drie locaties ook dertien stafleden van TeamNL mee.

"Het aantal sporters is onder licht voorbehoud, het kan zijn dat het totale aantal op vrijdag een paar sporters afwijkt", aldus NOC*NSF.

Bij de vorige Winterspelen in Beijing in 2022 werd Nederland bij de opening vertegenwoordigd door 22 van de 41 atleten.