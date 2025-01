Basisscholen beginnen aan periode van tweede doorstroomtoets

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 170.000 kinderen in de groepen 8 van de basisscholen kunnen vanaf maandag de doorstroomtoets maken. De uitkomst daarvan bepaalt mede welk advies ze voor de middelbare school krijgen. De doorstroomtoets kwam vorig jaar in de plaats van de eindtoets.

De digitale doorstroomtoetsen worden tussen maandag 27 januari en vrijdag 14 februari gehouden. Scholen kiezen zelf een datum. De papieren toetsen zijn op 4 en 5 februari.

De achtstegroepers hebben al een voorlopig advies gekregen. Uiterlijk op 15 maart horen de kinderen en hun ouders de resultaten van de doorstroomtoets, en uiterlijk 24 maart ontvangen ze hun definitieve advies voor de middelbare school. Als ze de doorstroomtoets beter hebben gemaakt dan het vooradvies, moet de basisschool het advies in principe verhogen. Een slecht gemaakte doorstroomtoets heeft geen gevolgen.

Zes toetsen zijn goedgekeurd. Bijna de helft van de kinderen doet de toets Leerling in beeld, die is ontwikkeld door Cito. Ongeveer twee op de vijf kinderen maken de IEP Doorstroomtoets.

Over de toetsen is veel te doen. Basisscholen vinden de verschillen tussen de zes beschikbare toetsen te groot. Ook zijn ze bang dat kinderen door de toets een te hoog advies krijgen, en dat ze vervolgens op de middelbare school met de neus op de feiten worden gedrukt doordat ze het niveau niet aankunnen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de toetsen vergelijkbaar zijn en dat kinderen bij gelijke resultaten gelijke adviezen krijgen. Basisscholenkoepel PO-Raad, de stichting Ouders en Onderwijs en een meerderheid in de Tweede Kamer hopen dat er één doorstroomtoets komt voor alle basisscholen.

Alle achtstegroepers moeten zich in de week van 25 maart inschrijven voor de middelbare scholen. De aanmeldweek moet ervoor zorgen dat alle leerlingen evenveel kans hebben om op de school van hun voorkeur terecht te komen. Uiterlijk 12 mei horen de kinderen op welke school ze zijn toegelaten.