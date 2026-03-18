Baudet over ophef: iemand heeft ooit schoenveters niet gestrikt

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 00:08
AMSTERDAM (ANP) - Thierry Baudet, oprichter van Forum voor Democratie, doet laconiek over de ophef die in de afgelopen weken is ontstaan over het verleden van enkele kandidaat-gemeenteraadsleden van zijn partij. Zij zouden banden hebben gehad met neonazistische groeperingen.
"Iemand van de 1100 kandidaten heeft een keer zijn schoenveter niet gestrikt. Er zal ongetwijfeld altijd wel iets te vinden zijn, want wie zoekt zal vinden. Maar waar het ons om gaat is de grote problemen aankaarten waar Nederland mee zit", zei Baudet op de uitslagenavond van zijn partij. "De mensen die nu zijn verkozen zullen daar elke dag keihard voor gaan strijden. De media kunnen eindeloos allerlei randzaken erbij blijven slepen, maar wij houden koers."
