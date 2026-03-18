VVD verliest maar blijft wel de grootste in Breda

BREDA (ANP) - De VVD blijft ondanks het verlies van 1 raadszetel de grootste partij in Breda. De liberalen gaan van 10 naar 9 zetels, maar ook de grootste concurrent GroenLinks-PvdA verliest een zetel (van 9 naar 8). Dat blijkt uit een voorlopige uitslag, gemeld door de ANP Verkiezingsdienst.

Grote winnaar is de lokale partij Breda Beslist, die van 2 naar 5 zetels gaat. Ook het CDA doet het goed in de Brabantse gemeente; de christendemocraten gaan van 4 naar 6 raadszetels. Dat zijn er evenveel als D66, maar voor die partij betekent dat een verlies van 1 zetel.

Forum voor Democratie verdubbelt het aantal raadszetels van 1 naar 2. De SP en de Partij voor de Dieren leveren allebei 1 van de huidige 2 zetels in. 50PLUS verdwijnt uit de Bredase gemeenteraad. Lijst Pim Fortuyn Breda behoudt zijn raadszetel.

