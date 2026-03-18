VVD verliest maar blijft wel de grootste in Breda

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 00:55
BREDA (ANP) - De VVD blijft ondanks het verlies van 1 raadszetel de grootste partij in Breda. De liberalen gaan van 10 naar 9 zetels, maar ook de grootste concurrent GroenLinks-PvdA verliest een zetel (van 9 naar 8). Dat blijkt uit een voorlopige uitslag, gemeld door de ANP Verkiezingsdienst.
Grote winnaar is de lokale partij Breda Beslist, die van 2 naar 5 zetels gaat. Ook het CDA doet het goed in de Brabantse gemeente; de christendemocraten gaan van 4 naar 6 raadszetels. Dat zijn er evenveel als D66, maar voor die partij betekent dat een verlies van 1 zetel.
Forum voor Democratie verdubbelt het aantal raadszetels van 1 naar 2. De SP en de Partij voor de Dieren leveren allebei 1 van de huidige 2 zetels in. 50PLUS verdwijnt uit de Bredase gemeenteraad. Lijst Pim Fortuyn Breda behoudt zijn raadszetel.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1424698355

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

ANP-447877175

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

web17-trumpspeechms13-1160x768

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

gandr-collage

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

Loading