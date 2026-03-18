ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PVV-leider Wilders dankt kiezers voor 'prachtige resultaten'

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 23:59
anp180326256 1
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders heeft op X iedereen bedankt die op de PVV heeft gestemd. "Prachtige resultaten!" schreef hij op X. In verschillende gemeenten, zoals Terneuzen en Pekela, werd de PVV de grootste.
In een ander bericht op X richtte Wilders zich specifiek tot Terneuzen: hij dankte de kiezers daar met een hartje. In Terneuzen vertrok de burgemeester na een politieke ruzie over de komst van een asielzoekerscentrum.
Landelijk gaat het niet goed met de PVV. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen verloor de partij 11 zetels, waardoor het niet langer de grootste partij was. Uit onvrede splitsten zeven PVV-Kamerleden zich af.
loading

shutterstock_1424698355

69b60fe14d65ec51752a0633

ANP-447877175

web17-trumpspeechms13-1160x768

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

gandr-collage

Loading