PVV-leider Wilders dankt kiezers voor 'prachtige resultaten'

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders heeft op X iedereen bedankt die op de PVV heeft gestemd. "Prachtige resultaten!" schreef hij op X. In verschillende gemeenten, zoals Terneuzen en Pekela, werd de PVV de grootste.

In een ander bericht op X richtte Wilders zich specifiek tot Terneuzen: hij dankte de kiezers daar met een hartje. In Terneuzen vertrok de burgemeester na een politieke ruzie over de komst van een asielzoekerscentrum.

Landelijk gaat het niet goed met de PVV. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen verloor de partij 11 zetels, waardoor het niet langer de grootste partij was. Uit onvrede splitsten zeven PVV-Kamerleden zich af.