ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BBB doet in 29 gemeenten mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 15:57
bijgewerkt om zaterdag, 29 november 2025 om 16:32
anp291125095 1
De BBB doet in 29 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De opvallendste gemeente waar de partij meedoet is Amsterdam. In Friesland doen met acht gemeenten de meeste mee.
In Zuid-Holland, Flevoland en Drenthe doet de BBB in geen enkele gemeente mee. In Zeeland alleen in Sluis en in Noord-Holland alleen in Amsterdam.
Eerder dit jaar wilde de partij nog in 34 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar in vijf van de beoogde gemeenten is dat niet gelukt.
Voorwaarden
Het bestuur zei dat er twee voorwaarden zijn om als partij mee te doen in een gemeente. Er moeten zeven goede kandidaten zijn en de partij moet 7 procent van de stemmen hebben gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen.
In de meeste gemeenten voldoet de partij niet aan de gestelde eisen. Bij de verkiezingen in oktober haalde de BBB volgens informatie van de ANP Verkiezingsdienst in 5 van de 29 gemeenten 7 procent of meer van de stemmen. In 2023 werd dat percentage in 18 van de gemeenten gehaald.
Tijdens de ledenvergadering werd niet gesproken over het vertrek van senator Arie Griffioen en de halvering van het aantal zetels bij de recente Tweede Kamerverkiezingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

generated-image (4)

Dit onopvallende kastje vreet meer stroom dan je koelkast

AA1R6vNq

Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is

Kat-miauwt-768x512

Miauw-alert: katten praten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Loading