BBB doet in 29 gemeenten mee aan gemeenteraadsverkiezingen

De BBB doet in 29 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. De opvallendste gemeente waar de partij meedoet is Amsterdam. In Friesland doen met acht gemeenten de meeste mee.

In Zuid-Holland, Flevoland en Drenthe doet de BBB in geen enkele gemeente mee. In Zeeland alleen in Sluis en in Noord-Holland alleen in Amsterdam.

Eerder dit jaar wilde de partij nog in 34 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar in vijf van de beoogde gemeenten is dat niet gelukt.

Voorwaarden

Het bestuur zei dat er twee voorwaarden zijn om als partij mee te doen in een gemeente. Er moeten zeven goede kandidaten zijn en de partij moet 7 procent van de stemmen hebben gehaald bij de Tweede Kamerverkiezingen.

In de meeste gemeenten voldoet de partij niet aan de gestelde eisen. Bij de verkiezingen in oktober haalde de BBB volgens informatie van de ANP Verkiezingsdienst in 5 van de 29 gemeenten 7 procent of meer van de stemmen. In 2023 werd dat percentage in 18 van de gemeenten gehaald.

Tijdens de ledenvergadering werd niet gesproken over het vertrek van senator Arie Griffioen en de halvering van het aantal zetels bij de recente Tweede Kamerverkiezingen.