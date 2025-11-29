Uitbraak varkenspest bedreigt export Spaans varkensvlees

MADRID (ANP/RTR) - Meerdere landen hebben de import van veel Spaans varkensvlees stilgelegd na de eerste uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het Zuid-Europese land in drie decennia. Spanje is een van de grootste producenten van varkensvlees ter wereld. De Spaanse overheid probeert de schade te beperken.

Het virus, dat voor het laatst in 1994 in Spanje werd vastgesteld, werd aangetroffen bij zes wilde zwijnen in de buurt van Barcelona. Mexico heeft de import van Spaans varkensvlees direct stopgezet. Andere landen, waaronder China en het Verenigd Koninkrijk, hebben de import van varkensvlees uit delen van Spanje verboden.

"Van de 400 exportcertificaten naar 104 landen is een derde geblokkeerd. We werken eraan om ze zo snel mogelijk weer open te stellen", zei landbouwminister Luis Planas zaterdag.

Afrikaanse varkenspest is niet schadelijk voor mensen, maar verspreidt zich snel onder varkens en wilde zwijnen. Volgens Planas wordt de export naar EU-landen niet beïnvloed, behalve als het gaat om varkens binnen een straal van 20 kilometer van de uitbraak.