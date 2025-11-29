Verstappen vierde in sprintrace achter rivalen Piastri en Norris

LUSAIL (ANP) - Max Verstappen is als vierde gefinisht in de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde achter zijn rivalen Lando Norris en Oscar Piastri van McLaren en liep dus in punten weer wat achterstand op.

Piastri won de race over 100 kilometer op het Lusail International Circuit. De Australiër, ook nog in de race voor de titel, reed van start tot finish aan de leiding.

Kampioenschapsleider Norris kwam als derde langs de finishvlag, kort achter George Russell van Mercedes. De Brit van McLaren verdiende 6 punten en kwam op 396 punten. Piastri is genaderd tot 22 punten en Verstappen heeft nu 25 punten achterstand.

Norris kan zondag in de Grote Prijs van Qatar de wereldtitel veiligstellen als hij zijn voorsprong weet uit te breiden naar minstens 26 punten.