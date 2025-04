BBB en NSC melden extra geld voor gemeenten in voorjaarsnota

DEN HAAG (ANP) - De BBB meldt dat er extra miljarden komen voor het gemeentefonds, waardoor "het gevreesde ravijnjaar nu fors gedempt is". De partij zegt dat dit tijdens de onderhandelingen over de voorjaarsnota is besloten. NSC meldt ook dat er extra geld bijkomt voor gemeenten, maar niet hoeveel.

Het gemeentefonds zou volgend jaar lager worden, waardoor veel gemeenten vreesden de begroting niet rond te krijgen. Woensdagmiddag overlegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met de regering over de korting op het gemeentefonds en over de financiering van de jeugdzorg. De VNG dreigt naar de rechter te stappen als het gevraagde geld voor jeugdzorg niet komt.

"BBB was vanaf het begin helder: het moet niet gaan om een pleister van een paar honderd miljoen, maar om structurele miljarden. Gemeenten kunnen nu weer ademhalen", schrijft de partij op de website. "Voorzieningen in de regio zijn geen luxe, maar van wezenlijk belang voor het dagelijks leven."

Waar de extra miljarden van worden betaald, is nog niet bekend.