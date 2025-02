BBB gaat niet in op reden vertrek Helder: 'we laten dit bij haar'

DEN HAAG (ANP) - De BBB gaat in een eerste reactie niet in op de redenen achter het vertrek van Kamerlid Lilian Helder. "We laten dit bij haar", schrijft de partij in een persbericht. Zelf sprak Helder van "onoverbrugbare meningsverschillen" met partijleider Caroline van der Plas, en zei ze niet genoeg inspraak in het coalitieakkoord te hebben gehad.

Van der Plas besteedt in een verklaring vooral aandacht aan Helders gezondheid. "Lilian is op 19 december, de laatste Kamerdag voor het kerstreces, met lichamelijke klachten naar huis gegaan. Vorige week gaf ze aan veel vooruitgang te hebben geboekt en vertelde ze deze en vorige week nog nodig te hebben om te herstellen. Haar besluit om te vertrekken heeft ze niet vooraf met ons gedeeld."

"Wij wensen Lilian veel succes en bedanken haar voor de inzet die ze voor BBB heeft geleverd", schrijft de partij. "Met name voor de politie en het strafrecht heeft Helder, in haar lange carrière als Kamerlid, veel betekend." De 37-jarige rijksambtenaar Martin Oostenbrink volgt haar op.