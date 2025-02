BBB-Kamerlid Lilian Helder verlaat Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - BBB-Tweede Kamerlid Lilian Helder verlaat binnenkort de Tweede Kamer. Ze zei dat maandag tijdens een debat over justitie. Tijdens haar inbreng zei ze dat "dit vrijwel zeker" haar laatste vergadering zou zijn. Over de reden zei ze niets.

BBB-Kamerlid Henk Vermeer, de rechterhand van partijleider Caroline van der Plas, zei desgevraagd dat hij niet op de hoogte is van haar vertrek.

De 51-jarige Helder was eerder Kamerlid voor de PVV. Ze werd in juni 2010 Kamerlid voor die partij en stapte in september 2023, vlak voor de verkiezingen, opeens over naar de BBB. Ze stond daar vijfde op de kandidatenlijst. Helder zei destijds dat ze zich om "persoonlijke en inhoudelijke redenen" niet opnieuw beschikbaar stelde voor de PVV.

Helder was niet het enige Kamerlid dat zich aansloot bij BBB. Ook de JA21-Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Dirk Jan Eppink deden dat, omdat ze het niet eens waren met de koers van hun partij.