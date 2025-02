Scholz wil soepelere mededingingsregels bij defensie-uitgaven

BRUSSEL (ANP) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz pleit voor versoepeling van de Europese mededingingsregels om de defensie-industrie te versterken. "Meer samenwerking moet mogelijk zijn, zonder controle via mededingingsregels", zei Scholz maandag voor het begin van de informele EU-top over defensie. Hij vindt dat er geen nieuwe inkoopregels voor defensiemateriaal moeten komen.

"We moeten samen beter kunnen inkopen en we hebben een constante, grootschalige, gezamenlijke productie nodig. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we de productie kunnen opvoeren wanneer dat nodig is", zei Scholz. Hij is ook voorstander van samenwerking op defensiegebied met Groot-Brittannië.

"Het gaat om schaalvoordelen, het gaat om concentratie. Bedrijven moeten bevrijd worden van alle wettelijke regels die hun samenwerking beïnvloeden. Landen moeten kunnen deelnemen aan inkoopprocessen van andere landen zonder nieuwe inkoopprocedures", zei de Duitse bondskanselier.

Macron: meer investeren

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat er veel meer moet worden geïnvesteerd in de Europese defensie-industrie om de EU onafhankelijker te maken. Die Europese industrie moet volgens hem ook veel meer wapens produceren. Hij riep de lidstaten op hun defensiebudget fors te verhogen, zoals Frankrijk heeft aangekondigd.

"Maar we hebben ook meer Europese financiering nodig", zei Macron. Dat wordt een belangrijk onderwerp voor de onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting van de EU die binnenkort van start gaan. Daarnaast is er volgens Macron ook meer private financiering nodig.

'Rusland blijft permanente dreiging'

De Finse premier Petteri Orpo zei dat het voor hem "cruciaal" is dat de EU-leiders maandag met "echte discussies beginnen over hoe en hoeveel we onze gemeenschappelijke defensie kunnen versterken. Want Rusland is en blijft een permanente bedreiging voor de Europese landen en de Europese Unie. Mijn regering staat open voor verschillende oplossingen, ook financiële oplossingen, voor de financiering van gemeenschappelijke defensie."