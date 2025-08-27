ECONOMIE
BBB-leider Van der Plas wil niet over Gaza praten

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 12:05
DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas wilde woensdag tijdens het Kamerdebat over het vertrek van NSC uit het demissionaire kabinet niet praten over de situatie in de Gazastrook. Ze wilde het alleen hebben over hoe het verder moet gaan met het kabinet dat alleen nog gesteund wordt door BBB en VVD.
Laurens Dassen (Volt) wilde van Van der Plas weten of zij nog steeds een boycot van illegale nederzettingen op de bezette Westoever steunt. De BBB steunde eerder een dergelijke motie. Van der Plas wilde er ondanks aandringen niet op ingaan. Daar komen volgens haar nog "genoeg debatten" over. Een "schandalige reactie", noemde Dassen dat antwoord.
De BBB en VVD willen de leeggevallen kabinetsposten van NSC opvullen. Van der Plas vindt dat het demissionaire kabinet "gewoon aan het werk moet gaan" en "niet wachten tot na de verkiezingen". Ze wil daarbij "constructief" met andere partijen samenwerken. "Problemen moeten worden opgelost."
Veel partijen dringen in het debat juist aan op terughoudendheid van het demissionaire kabinet.
