Jetten pleit voor beleidsarm kabinet en terughoudende Kamer

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet de komende periode alleen het hoogst noodzakelijke doen, zoals het voorbereiden van verkiezingen, het vertegenwoordigen van Nederland in het buitenland en het maken van een "beleidsarme" begroting. Daarvoor pleitte D66-leider Rob Jetten in het debat over de situatie na het vertrek van NSC uit het al gevallen kabinet. Ook van de Kamer verwacht Jetten "veel discipline en enige mate van terughoudendheid".

Na de val van het kabinet verklaarde de Tweede Kamer weinig onderwerpen controversieel, wat betekent dat het kabinet op de meeste vlakken nieuwe plannen kan blijven maken. Misschien moet de Kamer eens opnieuw naar die lijst kijken om BBB en VVD duidelijk mee te geven wat wel en niet besproken mag worden, stelde Henri Bontenbal (CDA) voor. Dat kan volgens Jetten "een hele verstandige" stap zijn.

Jetten wil na het debat een verkenner aanstellen voor een 'kabinet van nationale eenheid', maar Bontenbal noemde dat idee een "utopie". "De meerderheden in de Kamer blijven zoals ze zijn, we gaan tegen gekke situaties aanlopen in dit huis."