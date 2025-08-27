ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Vroonhoven wil 'vakministers' in kabinet na terugtrekken NSC

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 12:07
anp270825095 1
DEN HAAG (ANP) - De ministersposten die zijn vrijgevallen nadat NSC zich terugtrok uit het kabinet, zouden moeten worden bekleed door "vakministers". Daarvoor pleitte Nicolien van Vroonhoven (NSC) woensdag in een debat in de Tweede Kamer. "Mensen met kennis van zaken die het dossier begrijpen en die direct kunnen instappen", omschreef ze. Wat haar partij betreft is de partijkleur van die vakministers niet belangrijk.
NSC vindt dat het kabinet alsnog stappen moet zetten voor de toeslagenouders, problemen met de WIA, en de arbeidsmarkt. Dit waren thema's waar NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sandra Palmen (Financiën) zich mee bezighielden.
Volgens Van Vroonhoven is Nederland niet onbestuurbaar geworden na het vertrek van NSC: "Het kabinet was al demissionair, was al in blessuretijd en moest al op zoek naar meerderheden." NSC zal zich "constructief opstellen naar goede plannen", aldus Van Vroonhoven.
Vorig artikel

BBB-leider Van der Plas wil niet over Gaza praten

Volgend artikel

Deze voedingsmiddelen kun je nog ver na de houdbaarheidsdatum opeten

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt