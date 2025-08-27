Van Vroonhoven wil 'vakministers' in kabinet na terugtrekken NSC

DEN HAAG (ANP) - De ministersposten die zijn vrijgevallen nadat NSC zich terugtrok uit het kabinet, zouden moeten worden bekleed door "vakministers". Daarvoor pleitte Nicolien van Vroonhoven (NSC) woensdag in een debat in de Tweede Kamer. "Mensen met kennis van zaken die het dossier begrijpen en die direct kunnen instappen", omschreef ze. Wat haar partij betreft is de partijkleur van die vakministers niet belangrijk.

NSC vindt dat het kabinet alsnog stappen moet zetten voor de toeslagenouders, problemen met de WIA, en de arbeidsmarkt. Dit waren thema's waar NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sandra Palmen (Financiën) zich mee bezighielden.

Volgens Van Vroonhoven is Nederland niet onbestuurbaar geworden na het vertrek van NSC: "Het kabinet was al demissionair, was al in blessuretijd en moest al op zoek naar meerderheden." NSC zal zich "constructief opstellen naar goede plannen", aldus Van Vroonhoven.