BBB levert: BBB-fractievoorzitter verlaat Flevolandse politiek na taakstraf

De fractievoorzitter van de BBB in de provincie Flevoland, Anja Keuter, heeft haar zetel ingeleverd. Ze verlaat de provinciale politiek omdat ze van de rechter een taakstraf heeft gekregen voor illegale praktijken bij haar visserijbedrijf. "Ik wil voorkomen dat de fractie, zowel provinciaal als landelijk, wordt belast met de (negatieve) aandacht die deze uitspraak en een eventueel vervolgtraject met zich kunnen meebrengen", aldus Keuter in een schriftelijke reactie.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde haar maandag tot een taakstraf van 55 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. De BBB-fractie in Flevoland zegt het besluit van Keuter om op te stappen te respecteren. "Wij begrijpen dat zij daarmee de verantwoordelijkheid neemt die past bij haar rol als eindverantwoordelijke binnen haar onderneming." De plek van Keuter in de Staten wordt overgenomen door een andere BBB'er. De fractie wijst een nieuwe voorzitter aan.

De BBB werd bij de verkiezingen van begin 2023 de grootste partij in de Provinciale Staten van Flevoland. De partij pakte als nieuwkomer tien zetels en vormt in het provinciebestuur een coalitie met VVD, PVV, ChristenUnie en SGP.

Boetes

Het familiebedrijf van Keuter handelt in vis. Met de kotter van het bedrijf uit Urk zouden eind 2022 volgens justitie diverse regels voor het vissen zijn overtreden. Zo zou de boot met te lange netten hebben gevist en zou er zijn gesjoemeld met de merktekens van de netten. Omdat Keuter destijds als bedrijfsbestuurder stond ingeschreven en dus feitelijk de leiding had, krijgt zij een taakstraf. Ze overweegt in beroep te gaan.

De rechter legde het bedrijf boetes op van in totaal 15.000 euro (waarvan 5000 euro voorwaardelijk). De schipper van de kotter, een zwager van Keuter, kreeg een taakstraf en een boete.