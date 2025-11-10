ECONOMIE
Nog vier tieners veroordeeld voor rellen Scheveningen

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 21:12
DEN HAAG (ANP) - Voor de rellen in Scheveningen eerder dit jaar zijn opnieuw vier mensen veroordeeld. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Zoetermeer, een 15-jarige jongen uit Den Haag, een 15-jarige jongen uit Rotterdam en een 14-jarig meisje uit Den Haag. Ze krijgen van de rechter taakstraffen tot 50 uur.
Het Openbaar Ministerie beschuldigde de jongen uit Rotterdam ervan stenen tegen een politievoertuig te hebben gegooid. De andere drie stonden terecht voor geweld tegen agenten, door onder meer het gooien van terrasmeubilair van een ijssalon.
Het OM meldt dat nu achttien verdachten voor de rechter zijn geweest vanwege de rellen en dat negentien jongeren zijn aangehouden. Twee verdachten zijn vrijgesproken, de rest kreeg taakstraffen.
Begin mei gingen honderden jongeren in de buurt van het Kurhaus in Scheveningen met elkaar en de politie op de vuist. Ze bekogelden de mobiele eenheid met onder meer stenen, fietsen en glaswerk.
