ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BBB-ministers Wiersma en Tieman hebben noh steeds ruzie over mest

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 12 december 2025 om 11:20
bijgewerkt om vrijdag, 12 december 2025 om 11:29
anp121225106 1
BBB levert weer niet. Het meningsverschil over mestregels tussen twee demissionaire BBB-ministers is vrijdag voor het begin van de ministerraad aan de oppervlakte gekomen tegenover de verzamelde pers. Femke Wiersma (Landbouw) is ervan overtuigd dat versoepelingen van mestregels op sommige plekken kunnen, terwijl Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) zijn oordeel laat afhangen van technische adviezen. Haagse bronnen spraken al van een hoogoplopend conflict.
Vandaag komt er nog geen besluit, zei Tieman. "Eerst moet er gewoon duidelijkheid komen vanuit de deskundigheid." Hij benadrukte zijn achtergrond als waterschapsbestuurder. "Dus daar maak ik ook een eigenstandig besluit over."
"We hebben hier al heel lang over gesproken, en mijn beeld is anders", zei Wiersma. De NOS citeerde uit een advies waarin ambtenaren waarschuwen dat de waterkwaliteit in bepaalde gebieden zou verslechteren met de plannen. Dat advies heeft Wiersma ook gelezen, antwoordde ze. "Maar er wordt een beeld geschetst dat ik gewoon niet herken."
Ook BBB'er Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is bij de gesprekken betrokken. Over de inhoud daarvan wilde ze weinig loslaten. "Wij zijn gewoon met elkaar in gesprek om verstandige besluiten te nemen." Staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) had het over "intensieve gesprekken" in het kabinet.
loading

POPULAIR NIEUWS

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

ANP-543106454

7 tekenen dat je mensen extreem goed aanvoelt (volgens de wetenschap)

Loading