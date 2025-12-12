BBB-ministers Wiersma en Tieman hebben noh steeds ruzie over mest

BBB levert weer niet. Het meningsverschil over mestregels tussen twee demissionaire BBB-ministers is vrijdag voor het begin van de ministerraad aan de oppervlakte gekomen tegenover de verzamelde pers. Femke Wiersma (Landbouw) is ervan overtuigd dat versoepelingen van mestregels op sommige plekken kunnen, terwijl Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) zijn oordeel laat afhangen van technische adviezen. Haagse bronnen spraken al van een hoogoplopend conflict.

Vandaag komt er nog geen besluit, zei Tieman. "Eerst moet er gewoon duidelijkheid komen vanuit de deskundigheid." Hij benadrukte zijn achtergrond als waterschapsbestuurder. "Dus daar maak ik ook een eigenstandig besluit over."

"We hebben hier al heel lang over gesproken, en mijn beeld is anders", zei Wiersma. De NOS citeerde uit een advies waarin ambtenaren waarschuwen dat de waterkwaliteit in bepaalde gebieden zou verslechteren met de plannen. Dat advies heeft Wiersma ook gelezen, antwoordde ze. "Maar er wordt een beeld geschetst dat ik gewoon niet herken."

Ook BBB'er Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is bij de gesprekken betrokken. Over de inhoud daarvan wilde ze weinig loslaten. "Wij zijn gewoon met elkaar in gesprek om verstandige besluiten te nemen." Staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) had het over "intensieve gesprekken" in het kabinet.