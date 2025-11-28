BBB-senator Griffioen stapt over naar D66 uit onvrede over koers

Eerste Kamerlid Arie Griffioen stapt over van BBB naar D66 uit onvrede over de koers van zijn partij. In een brief aan Eerste Kamervoorzitter Mei Li Vos schrijft hij dat BBB zich "steeds nadrukkelijker" heeft "gepositioneerd aan de rechterzijde van het politieke spectrum" en dat dit hem tot een "diepgaande innerlijke en politieke afweging gebracht" heeft.

BBB-fractieleider in de Eerste Kamer Ilona Lagas zegt dat ze is "overvallen" door het besluit en dat ze dit uit de media heeft moeten vernemen. "We zijn wel een einzelgänger kwijt, wat het in de fractie ook wel een beetje makkelijker maakt." Ze vindt de overstap ook niet passen bij de nieuwe politieke cultuur die D66 belooft.

Griffioen is onder andere kritisch op de keuzes van BBB op het gebied van migratie, waar hij tot voor kort het woord over voerde. Hij is het bijvoorbeeld niet eens met het standpunt dat de spreidingswet moet worden ingetrokken.