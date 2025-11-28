Grote domper voor gokkers die hun geld willen terugeisen van illegale aanbieders

Een belangrijke adviseur van de Hoge Raad denkt niet dat Nederlanders die grote sommen verloren aan illegale onlinecasino's hun geld terug kunnen krijgen. De conclusie van de advocaat-generaal is waarschijnlijk een grote domper voor de duizenden Nederlanders die via claimzaken hun verliezen terug willen vorderen bij goksites. De hoogste rechter volgt vaak het advies van de advocaat-generaal.

Meerdere organisaties, waaronder advocatenkantoor Loonstein Advocaten, kondigden massaclaims aan tegen uitbaters van onlinecasino's als Unibet, Bwin en PokerStars. Een belangrijk argument is dat onlinecasino's tot oktober 2021 illegaal waren in Nederland. Oudere overeenkomsten tussen gokkers en onlinecasino's zouden daarmee ongeldig zijn en daarom hebben spelers volgens de advocaten recht op hun geld.

Maar de advocaat-generaal vindt dat de kansspelovereenkomsten niet per definitie ongeldig zijn omdat de goksites geen vergunning hadden. Rechters zouden daarom niet akkoord moeten gaan met eisen om de verliezen terug te betalen.