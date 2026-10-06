BBB steunt begroting ook in Senaat niet als stikstofplan blijft

DEN HAAG (ANP) - De BBB steunt ook in de Eerste Kamer de begroting van het kabinet niet als de stikstofplannen niet worden aangepast. Fractievoorzitter Ilona Lagas herhaalde daarmee wat partijleider Henk Vermeer eerder in de Tweede Kamer zei.

De BBB is met twaalf zetels belangrijk voor steun in de Eerste Kamer als het kabinet een akkoord over rechts wil vinden. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Senaat was Lagas duidelijk over de plannen van landbouwminister Jaimi van Essen (D66). "Het is een forse krimp van de veestapel zonder de garantie dat de vergunningverlening daarna op gang komt."

Het kabinet heeft eerder aangegeven de stikstofplannen niet te willen afzwakken. PRO zei de begroting niet te willen steunen als de plannen van Van Essen flink worden aangepast.

Lagas zei dat haar partij de begroting niet zomaar steunt als de stikstofplannen wel worden geschrapt of aangepast. Ze zei zich ook zorgen te maken over de economische plannen van het kabinet en het niet eens te zijn met het energiebeleid.