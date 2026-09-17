Wall Street herstelt na eerste renteverhoging Fed in drie jaar

NEW YORK (ANP) - Dalende olieprijzen, lagere Amerikaanse rentes op staatsobligaties en solide banencijfers hielpen beleggers donderdag om de eerste renteverhoging van de Federal Reserve in meer dan drie jaar te verwerken. De belangrijkste Amerikaanse beursindices op Wall Street sloten duidelijk hoger. Vooral techbedrijven waren daarbij in trek.

Woensdag stemden beleidsmakers van de Fed nog unaniem voor een verhoging van de rente. Dat was voor het eerst sinds juli 2023. Uit de verklaring van de centrale bank bleek dat de Fed vastbesloten is om een "snellere terugkeer" naar haar inflatiedoelstelling van 2 procent te bewerkstelligen, waarmee de weg is vrijgemaakt voor verdere renteverhogingen dit jaar.

Dit alles zorgde woensdag nog voor stevige verliezen op de beurzen in New York. De Dow Jones-index won donderdag echter 0,6 procent tot 51.778,04 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent naar 7637,76 punten en techgraadmeter Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 26.418,30 punten.

Olieprijzen

Volgens kenners zijn beleggers opgelucht dat het rentebesluit unaniem werd genomen door de beleidsmakers van de Fed. Ook de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken, ondanks de oproepen van president Donald Trump om de rente te verlagen, stelde de markten gerust.

De stap van de Fed om de inflatie te beteugelen zorgde ook voor kalmte op de obligatiemarkten. De olieprijzen gingen daarnaast verder omlaag. Dat komt waarschijnlijk omdat de vrees voor leveringsproblemen werd weggenomen door berichten dat er Saudische olie via Oman werd getransporteerd. Ook verwerkte Wall Street nog nieuwe cijfers over het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Dat waren er afgelopen week wat minder dan verwacht.

Chipconcern Nvidia ging 2,5 procent hoger de handel uit. Nvidia-topman Jensen Huang verwacht het komende jaar twee keer zoveel chips te verkopen, aangedreven door de opmars van kunstmatige intelligentie in verschillende sectoren. AI biedt enorme voordelen voor uiteenlopende bedrijfstakken, vertelde hij in de marge van een bijeenkomst in Schotland die was georganiseerd door koning Charles. Nvidia is 's werelds grootste verkoper van chips die worden gebruikt om AI-modellen te ontwikkelen en te laten draaien.