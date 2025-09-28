ECONOMIE
BBB wil zeggenschap Tweede Kamer over benoemingen Raad van State

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 11:04
DEN HAAG (ANP) - BBB wil de Tweede Kamer het laatste woord geven over benoemingen in de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van regering en parlement op het gebied van wetgeving. Dat heeft partijleider Caroline van der Plas gezegd bij WNL op Zondag. Zij vindt de huidige Raad van State "te politiek gekleurd" en denkt dat haar voorstel daar verandering in brengt.
In het verkiezingsprogramma pleitte BBB al voor een herziening van het benoemingsproces, zonder te vermelden hoe dat er dan uit moest komen te zien. Het steekt Van der Plas dat de Raad van State op veel wetsvoorstellen van het huidige, demissionaire kabinet erg kritisch is. "Wij zien gewoon gebeuren dat de Raad van State zo'n beetje alles afschiet waar dit kabinet mee komt."
Dat komt volgens Van der Plas doordat er "veel D66-mensen" in de Raad van State zitten. Van de huidige zeventien staatsraden bij de afdeling advisering zijn er twee politiek actief geweest voor D66, onder wie vicevoorzitter Thom de Graaf.
