Oud-wereldkampioen Alaphilippe stapt vroeg af bij WK wielrennen

KIGALI (ANP/AFP) - De Franse ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe is zondag al vroeg uit de koers gestapt in de wegrit op het WK wielrennen in de Rwandese hoofdstad Kigali.

De 33-jarige Alaphilippe, die de regenboogtrui in 2020 en 2021 veroverde, ging eerst nog even in de aanval. Niet veel later achterhaalde het peloton hem, waarna hij de groep moest laten lopen. "Ik ga geen 260 kilometer op deze manier rijden", sprak de Fransman nog fietsend in de camera om niet veel later af te stappen.

Eerder deze week liet Alaphilippe nog weten dat hij had overwogen niet te starten, omdat hij ziek was geworden na zijn overwinning in de GP van Quebec op 12 september.

De Spanjaard Marc Soler en de Belg Ilan Van Wilder waren betrokken bij een valpartij en moesten ook opgeven.