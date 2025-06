BBB zegt verkiezingsprogramma ditmaal wel te laten doorrekenen

DEN HAAG (ANP) - BBB is van plan haar programma voor de Tweede Kamerverkiezingen ditmaal wel te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Dat heeft Kamerlid Henk Vermeer gezegd tijdens het debat over de voorjaarsnota. Twee jaar geleden kreeg de partij veel kritiek omdat zij niet liet uitrekenen hoe haar plannen zouden uitpakken voor de economie en overheidsfinanciën.

De partij had er twee jaar geleden, met slechts één zetel in de Tweede Kamer, "niet de capaciteit" voor, zei Vermeer. "Gelukkig staan we er nu anders voor en zullen we het wel laten doen." Partijleider Caroline van der Plas verdedigde het besluit destijds door de betrouwbaarheid van de CPB-modellen in twijfel te trekken.

In zijn doorrekening legt het CPB de verkiezingsprogramma's van alle deelnemende partijen langs dezelfde meetlat. Het idee is dat kiezers zo inzicht kunnen krijgen in hoe alle voorstellen uitpakken voor de economie, hun portemonnee en de staatskas. In 2023 maakten slechts acht partijen van die mogelijkheid gebruik.