ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Protestgeluiden van XR te horen tijdens bordesscène

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 11:08
anp230226094 1
DEN HAAG (ANP) - Bij de bordesscène van het pas beëdigde kabinet-Jetten waren maandagochtend protestgeluiden te horen van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij voerden actie bij het hek van Huis ten Bosch in Den Haag omdat zij teleurgesteld zijn in de klimaatambities van het nieuwe kabinet. Terwijl de staatssecretarissen en ministers poseerden voor de foto, waren daardoor onder andere fluitjes en alarmgeluiden te horen.
"Wij vragen aandacht voor de richting die deze coalitie opgaat, en dat is de verkeerde", lichtte een woordvoerder van de protestbeweging toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

217731807_m

Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading