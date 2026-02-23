Protestgeluiden van XR te horen tijdens bordesscène

DEN HAAG (ANP) - Bij de bordesscène van het pas beëdigde kabinet-Jetten waren maandagochtend protestgeluiden te horen van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij voerden actie bij het hek van Huis ten Bosch in Den Haag omdat zij teleurgesteld zijn in de klimaatambities van het nieuwe kabinet. Terwijl de staatssecretarissen en ministers poseerden voor de foto, waren daardoor onder andere fluitjes en alarmgeluiden te horen.

"Wij vragen aandacht voor de richting die deze coalitie opgaat, en dat is de verkeerde", lichtte een woordvoerder van de protestbeweging toe.