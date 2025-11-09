ECONOMIE
Moskee Emmeloord bedreigd met verscheurde korans en haatteksten

Samenleving
door anp
zondag, 09 november 2025 om 19:12
bijgewerkt om zondag, 09 november 2025 om 19:16
Bij de Yunus Emre Moskee in Emmeloord is zondag een tas met daarin verscheurde korans gevonden, meldt de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Bij de boeken zaten een aantal teksten zoals "Stop islamisering" en "Geen moskee in onze straat".
Daarnaast is de imam van de moskee telefonisch bedreigd, met onder meer teksten als: "We laten moskeeën instorten met jullie erin".
De moskee heeft aangifte gedaan van groepsbelediging en bedreiging. Volgens de moskee is een week eerder een dood dier bij het gebouw neergelegd. Wie er achter de bedreigingen zit, is niet duidelijk.
"Dergelijke incidenten staan helaas niet op zichzelf", aldus de ISN. "De afgelopen maanden waarschuwden wij al voor een zorgwekkende toename van bedreigingen en intimidatie tegen moskeeën, en riepen wij de politiek op tot het terugdringen van polarisatie en bescherming van moslims en moskeeën. Hierop is helaas niet gereageerd."
