BBC: Britse oud-prins Andrew opgepakt

door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 11:33
bijgewerkt om donderdag, 19 februari 2026 om 12:15
De voormalige Britse prins Andrew is opgepakt, meldt de Britse omroep BBC. Andrew Mountbatten-Windsor raakte herhaaldelijk in opspraak door zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Mountbatten-Windsor zou worden verdacht van wangedrag in een openbare functie. Details ontbreken, maar er waren beschuldigingen dat hij als handelsgezant informatie aan Epstein zou hebben doorgespeeld.
De politie bevestigt dat een zestiger is opgepakt, zonder de naam van die verdachte te noemen. Er worden huiszoekingen gedaan in Berkshire en Norfolk.
Vriendschap Epstein
De Britse krant The Telegraph schreef eerder dat de politie 's ochtends was gearriveerd bij het huis van Mountbatten-Windsor in Sandringham (Norfolk). Het ging volgens de krant om een achttal agenten in burgerkleding.
De broer van koning Charles verloor eerder al zijn titels na onthullingen over zijn vriendschap met Epstein. De arrestatie valt samen met zijn 66e verjaardag.
