Een schoon huis begint niet met een lange middag poetsen, maar met eenvoudige, herhaalbare routines. Met deze tien praktische tips houd je je huis met weinig inspanning langdurig fris, hygiënisch en ecovriendelijk

1. Kleine dagelijkse routines

Begin en eindig de dag met 5–10 minuten: maak het bed op, ruim het aanrecht leeg, neem de tafels af en verzamel de was. Zo voorkom je dat je één keer per week uren kwijt bent aan een grote schoonmaak.

2. Microvezeldoekjes in plaats van wegwerp

Gebruik microvezeldoekjes in plaats van keukenpapier of wegwerpdoekjes. Ze werken al met weinig of geen schoonmaakmiddel, zijn goed in het opnemen van vet en stof, en gaan lang mee als je ze op lage temperatuur wast zonder wasverzachter.

3. Azijn als ontkalker en ontgeurder

Strooi schoonmaakazijn op kalkaanslag in waterkoker, douchekop, kranen of wc, laat het een paar minuten inwerken en spoel daarna goed na. Azijn neemt ook nare geurtjes weg in de koelkast of muffe ruimtes.

4. Baking soda tegen vet en aangekoekt vuil

Baking soda werkt licht schurend en is ideaal voor aangekoekte pannen, oven, gootsteen en hardnekkige vlekken. Strooi het poeder op het oppervlak, doe er een beetje water bij, laat het werken en schrob daarna met een spons.

5. Azijn én baking soda niet samen

Als je azijn en baking soda mengt, neutraliseren ze elkaar vooral tot water, waardoor het schoonmaakeffect juist afneemt. Werk liever in stappen: eerst baking soda om te schuren, spoel goed af en gebruik daarna azijn voor ontkalken of ontvetten.

6. Dagelijks luchten

Zet dagelijks vijf tot tien minuten ramen tegen elkaar open of een rooster wijd open. Zo zorg je voor een droger, frisser binnenklimaat, minder schimmel en minder nare geurtjes.

7. Eenvoudige week- en maandplanning

Maak een simpel schema: dagelijks licht poetsen in keuken en wc, 2–3 keer per week grondig stofzuigen, 1 keer per week badkamer en toilet, en 1 keer per maand dieper in de koelkast, keukenkastjes en kasten. Zo spreid je het werk en blijft je huis consistent op orde.

8. Minder en milder middelen

Gebruik altijd het juiste dosis: te veel schoonmaakmiddel is vaak overbodig en slecht voor milieu én je ventilatie. Geef de voorkeur aan milieuvriendelijke producten of vervang ze waar mogelijk door azijn, groene zeep of baking soda.

9. Houd textiel en sponzen hygiënisch

Vervang je was- en theedoeken dagelijks, want ze zijn broedplaatsen voor bacteriën. Wassen ze regelmatig op 60 graden of zamelijk ze en vervang ze regelmatig, zodat je geurtjes, vlekken en kruisbesmetting op tafel en aanrecht voorkomt.

10. Van schoon naar vuil, van boven naar beneden

Begin in elke ruimte bij de schoner oppervlakken (kasten, boekenplanken, tafels) en eindig bij wc, prullenbak en vloer, zodat je vuil niet versleept. Poets eerst de hoogste oppervlakken en stof of dweil dan als laatste de vloer, zodat je al het stof in één keer opveegt.