Agenten in leeuwendanspak overrompelen verdachte bij Bangkok

Thaise politieagenten hebben in een voorstad van Bangkok een verdachte tijdens een nieuwjaarsviering overweldigd, terwijl ze vermomd waren als leeuwendansers. De leeuwendans maakt traditioneel deel uit van het Chinees nieuwjaar.

Agenten hadden zich gehuld in een leeuwenkostuum en dansten woensdagavond richting de verdachte. Hij zou eerder deze maand boeddhistische objecten uit het huis van een hooggeplaatste politieofficier hebben gestolen ter waarde van zeker 54.000 euro.