Agenten in leeuwendanspak overrompelen verdachte bij Bangkok

Samenleving
door Redactie
donderdag, 19 februari 2026 om 11:35
bijgewerkt om donderdag, 19 februari 2026 om 11:37
Thaise politieagenten hebben in een voorstad van Bangkok een verdachte tijdens een nieuwjaarsviering overweldigd, terwijl ze vermomd waren als leeuwendansers. De leeuwendans maakt traditioneel deel uit van het Chinees nieuwjaar.
Agenten hadden zich gehuld in een leeuwenkostuum en dansten woensdagavond richting de verdachte. Hij zou eerder deze maand boeddhistische objecten uit het huis van een hooggeplaatste politieofficier hebben gestolen ter waarde van zeker 54.000 euro.
De 33-jarige man is een bekende van de politie door drugscriminaliteit en diefstal. Zijn opvallende belangstelling voor boeddhistische zaken bracht de politie op het idee om vermomd als dansers naar een viering in een tempel in de buurt te gaan. De verdachte bleek er inderdaad aanwezig. De agenten ontdeden zich van de vermomming en pakten de verdachte op. De politie heeft trots beelden van de arrestatie verspreid.
