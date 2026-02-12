BBC gaat komende jaren honderden miljoenen bezuinigen

LONDEN (ANP) - De Britse publieke omroep gaat de komende jaren flink bezuinigen. De BBC maakte donderdag bekend de kosten over de komende drie jaar met ongeveer 10 procent te verlagen.

BBC-directeur Tim Davie, die in april bij de omroep vertrekt, lichtte de medewerkers donderdag in. "In een snel veranderende mediamarkt blijven we geconfronteerd worden met aanzienlijke financiële druk", citeert de BBC een woordvoerder. "Daarom verwachten we de komende drie jaar nog eens ongeveer 10 procent van onze kosten te besparen."

Een exact bedrag wordt niet genoemd, maar het gaat naar verwachting om honderden miljoenen ponden. De BBC schrijft dat de uitgaven vorig jaar meer dan 4 miljard pond (4,6 miljard euro) bedroegen. Het is nog niet bekend welke programma's of diensten door de bezuinigingen worden geraakt.