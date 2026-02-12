Sekstape in aantocht: Oppositieleider Hongarije spreekt van lastercampagne door Orbán

De Hongaarse oppositieleider Péter Magyar zegt onderdeel te zijn geworden van een lastercampagne in aanloop naar de verkiezingen in april. In een video op sociale media zegt hij dat personen met regeringsbanden voorbereidingen treffen om een sekstape van hem online te zetten. Magyar geldt als de belangrijkste tegenstander van Viktor Orbán en loopt in de meeste peilingen voorop.

Lokale media berichtten over een website waarbij een onthulling over Magyar leek te worden aangekondigd. Op de site was een foto te zien van een kamer met een tweepersoonsbed, met de datum 3 augustus 2024. De oppositieleider geeft aan dat dit de datum was van een feest waar hij vrijwillig seks had met zijn ex-vriendin.

Magyar noemt het een "klassieke Russische compromitterende situatie". "Ik sta niet toe dat Viktor Orbán en zijn mensen wekenlang de aandacht van de werkelijkheid afleiden met een hoax."