BBC 'geschokt' door details uit rechtszitting Huw Edwards

De BBC is "geschokt" door de details die woensdag werden besproken in de rechtszitting van presentator Huw Edwards. De 62-jarige voormalig BBC-nieuwsanchor moest woensdag in de rechtbank van Londen verschijnen, waar hij schuldig pleitte aan het maken van "onfatsoenlijke" foto's van kinderen.

"De BBC is geschokt door de details die vandaag in de rechtszaal naar voren zijn gekomen. Er is geen plaats voor dergelijk afschuwelijk gedrag en onze gedachten gaan uit naar alle betrokkenen", laat de Britse omroep weten in een uitgebreide verklaring.

Edwards werkte sinds 2003 bij de BBC en was een van de bekendste gezichten op de Britse televisie. Eerder kwam hij al in opspraak. De BBC stelde Edwards in juli vorig jaar op non-actief, nadat meerdere jongeren hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij nam in april ontslag.

De BBC vindt het belangrijk "een aantal punten over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rijtje te zetten", al houdt deze zaak volgens de omroep geen verband met zijn werk daar. "Als de heer Edwards op enig moment tijdens zijn dienstverband bij de BBC in staat van beschuldiging was gesteld, had de BBC hem onmiddellijk ontslagen. Uiteindelijk was hij op het moment van de aanklacht niet langer een werknemer van de BBC", schrijft de omroep onder meer.