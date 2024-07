Bloomberg: eerste F-16's geleverd aan Oekraïne

KYIV (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De eerste F-16's voor Oekraïne zijn in het land gearriveerd, meldt Bloomberg woensdagmiddag op basis van bronnen. Volgens het persbureau gaat het om een klein aantal toestellen. Ook Nederland beloofde Oekraïne F-16's, maar het is nog onduidelijk uit welke landen de geleverde toestellen komen.

Oekraïne wacht al lang op de gevechtsvliegtuigen. Meer dan een jaar geleden liet de Amerikaanse president Joe Biden weten dat westerse landen de in de VS geproduceerde toestellen mogen leveren aan Oekraïne. De afgelopen maanden werden Oekraïense piloten opgeleid om de F-16's te besturen.

Eerder deze maand meldde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat NAVO-landen begonnen met het leveren van F-16's aan Kyiv. Er was voor zover bekend echter nog geen toestel gearriveerd in Oekraïne. De Oekraïense luchtmacht wil tegenover Reuters niets kwijt over de eventuele levering van de vliegtuigen.