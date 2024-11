Code oranje voor Groningen om winters weer beëindigd

DE BILT (ANP) - De code oranje voor Groningen vanwege grote hinder door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten geldt niet meer. De code oranje, waarmee het KNMI aangeeft dat er een grote kans is op gevaarlijk weer, is om 05.21 uur beëindigd, meldt het weerinstituut. Voor het hele land, behalve het Waddengebied, geldt nog wel code geel.

Eerder verwachtte het KNMI nog dat de code oranje tot vrijdag 08.00 uur zou gelden. De code geel geldt voor de zuidelijke provincies en Utrecht en Noord- en Zuid-Holland tot 10.00 uur, en voor de overige provincies tot 09.00 uur. Met code geel geeft het KNMI aan dat er kans is op gevaarlijk weer.

De code geel die nu in Groningen en de rest van Nederland uitgezonderd de Wadden van kracht is, is uitgegeven omdat het plaatselijk verraderlijk glad kan zijn door sneeuw- en hagelbuien, en vooral in het oosten en noorden ook door sneeuw en restanten daarvan. "Ook kan het in het hele land glad worden door bevriezing van natte weggedeelten", aldus het KNMI.

Het KNMI heeft ook een code geel uitgegeven wegens zware windstoten voor Zeeland en Noord- en Zuid-Holland. Die geldt vooralsnog vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur.