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BBC wil kinderen en schoonzoon Trump dagvaarden in smaadzaak

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 1:27
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LONDEN (ANP) - De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die de Amerikaanse president Donald Trump tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Volgens The Guardian willen de advocaten van de BBC hen ondervragen om duidelijkheid te krijgen over Trumps bedoelingen met zijn toespraak en hoe het publiek die kon opvatten.
Trump klaagde de BBC aan om de montage van een van zijn toespraken in een documentaire en eiste 10 miljard dollar. Volgens Trump heeft de Britse publieke omroep zich schuldig gemaakt aan smaad door een speech zo te monteren dat de indruk werd gewekt dat Trump zijn aanhangers had opgedragen het Capitool te bestormen.
De advocaten van de BBC stellen dat zijn kinderen en zijn schoonzoon "zonder enige twijfel" kennis hebben over gebeurtenissen op 6 januari 2021. Daarbij gaat het onder meer om Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence ertoe te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren.
Volgens rechtbankstukken wilde de BBC de drie al eerder dagvaarden. Dat lukte niet, omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
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