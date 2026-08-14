Trump ontkent misstanden op vliegdekschip in Midden-Oosten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten van familieleden van militairen over de omstandigheden op het vliegdekschip Abraham Lincoln in het Midden-Oosten weggewuifd.

De klachten gingen over mentale gezondheid, leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd over boord te springen. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, aldus de Democratische senator Richard Blumenthal. Dat is volgens de senator een record.

De Abraham Lincoln verliet de haven van San Diego in november en werd later naar het Midden-Oosten gestuurd om Amerikaanse operaties tegen Iran te ondersteunen. Er zijn zo'n 5000 bemanningsleden aan boord.

Trump heeft in een gesprek met journalisten gezegd dat het schip niet te lang onderweg is. Volgens hem wordt het binnenkort vervangen door een ander schip.

Volgens minister van Marine Hung Cao "heeft de pers geprobeerd onze strijders als slachtoffers af te schilderen". Er zijn alleen wat kleinere mentale problemen geweest, die zijn behandeld, "zonder dat er levens verloren gingen", aldus de minister.