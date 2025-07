ROTTERDAM (ANP) - De politie in Rotterdam heeft zondagavond een bebloede man opgepakt die in een supermarkt personeel en een klant had bedreigd. Toen agenten aankwamen bij de winkel aan de Goudse Rijweg rende de man met een mes op hen af.

De agenten losten daarop een waarschuwingsschot en dreigden hem te taseren. De man is door de politie aangehouden.