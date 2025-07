Nederland wil onafhankelijk onderzoek naar geweld in Syrië

DEN HAAG (ANP) - Nederland wil dat er een onafhankelijk en transparant onderzoek komt naar de misdaden die de afgelopen week in zuidelijk Syrië zijn gepleegd. Dat schrijft demissionair minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp op X.

"Ik zal dit in de EU urgent op de agenda zetten", aldus Veldkamp. "De daders mogen niet ongestraft blijven. Alle gemeenschappen van Syrië verdienen bescherming."

Veldkamp is blij dat er dit weekend een wapenstilstand is overeengekomen in de provincie Suwayda na een week van "vreselijk geweld" in Syrië. "Nederland roept alle partijen met klem op zich hieraan te houden. Dit is ook belangrijk om de benodigde humanitaire hulp in het gebied te krijgen."

In de provincie werd afgelopen week hevig gestreden tussen bedoeïenen en druzen. Ook het Syrische leger en Israël mengden zich in de strijd. Het conflict heeft het leven gekost aan naar schatting duizend mensen, aldus het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.